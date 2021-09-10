جابر عصفور مطالبا بحذف خانة الديانة من البطاقة: إحنا مش في زمن طالبان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن الأجيال المقبلة ستضيع في حالة استمرار وجود خانة الديانة في البطاقة، وذلك فيما يتعلق بتحديد هويتها.

وأضاف «عصفور» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، الخميس، متسائلًا: «هل عليك أن تحدد في البطاقة أنك مسلمًا مدني أو مسلم سلفي؟ دا كلام لم يعد يحدث أحنا مش في زمن طالبان».

وتابع، أن اعتزاز الشخص بمصريته لا يعني بأنه مسلم أو مسيحي، قائلًا: «لازم نبص للخارج»، مؤكدًا أنه لابد من الاشتباك من القضايا الجدلية لوضعها في نصابها الصحيح.

وأردف، وزير الثقافة الأسبق: «جواز السفر الذي يحمله الشخص يعني أنه مصري فقط دون التحديد مصري مسلم أو مصري مسيحي»، موضحًا أن دول العالم تجاوزت السؤال عن هذا الأمر، قائلًا: «محدش في الخارج بيسألك أنت مصري مسلم أو مصري مسيحي».