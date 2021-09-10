مشاورات سياسية مصرية إيطالية حول سد النهضة والوضع في ليبيا

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عُقدت أمس الخميس بمقر وزارة الخارجية المصرية، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين مصر وإيطاليا، وذلك برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية السفير د. بدر عبدالعاطي من الجانب المصري ومدير عام الشؤون السياسية بوزارة الخارجية الإيطالية السفير باسكوالي فيرارا، وبحضور وفدي البلدين وسفير إيطاليا بالقاهرة.

ركزت جولة المشاورات على تناول العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، كما تم مناقشة عدد من القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وتطورات القضية الفلسطينية وقضية سد النهضة.