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سحب 400 كراسة شروط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بشمال سيناء

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سحب 400 كراسة شروط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بشمال سيناء سحب 400 كراسة شروط ضمن مبادرة سكن لكل المصريين بشمال سيناء

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قالت منطقة بريد شمال سيناء، إنه تم سحب 400 كراسة شروط من مختلف مكاتب البريد، المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لأبناء المحافظة، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وأضافت المنطقة، أنه يتم سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المُميكنة، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المُرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى خلال نفس الفترة.

وأكد المهندس محمد رضوان العيادى وكيل وزارة الإسكان في محافظة شمال سيناء، على أهمية المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لأبناء المحافظة، خاصة محدودى ومتوسطى الدخل.

وأشار إلى أن هناك عدد 980 وحدة سكنية في مدن المحافظة ضمن مبادرة السيد الرئيس «سكن لكل المصريين»، داعيا المواطنين إلى الاستفادة من المبادرة، لافتًا أن ثمن الوحدة السكنية يبلغ ٣١٠ آلاف جنيها، ويتم سداد ١٠% من قيمة الوحدة كمقدم للحجز، وتقسيط باقى المبلغ على ٣٠ سنة.. مع دعم مباشر من الدولة يخصم من قيمة الوحدة يصل إلى مبلغ ٦٠ الف جنيها للوحدة .

كان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وافق على مد سحب كراسات الشروط، وسداد مُقدمات جدية الحجز، وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية التي يطرحها الصندوق، لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الخميس الموافق 23 سبتمبر 2021، حيث إنه كان من المقرر غلق باب الحجز أمس الخميس 9/ 9/ 2021.

المصرى اليوم

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