المصري البورسعيدي يقترب من التعاقد مع «الشعباني»

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دخل مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات مع التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق الترجي التونسي، لكي يتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة، خلفًا لعلي ماهر، الذي تقدم باستقالته من منصبه.

وتوصل مسؤولو النادي البورسعيدي لاتفاق مع معين الشعباني، لكي يتولى تدريب الفريق في الفترة المقبلة، ومن المنتظر أن يصل المدير الفني التونسي إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة، لوضع بعض الرتوش النهائية حول توليه تدريب الفريق.

ويسعى المصري لحسم التعاقد مع الشعباني، نظرًا لخبراته الكبيرة في افريقيا حيث سبق له أن قاد فرق الترجي للفوز ببطولة دوري ابطال افريقيا عامي 2018، 2019.

يذكر أن المصري دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من احمد علاء، مدافع الاهلي السابق، إسلام جمال، مدافع طلائع الجيش السابق، أحمد الشيخ، جناح نادي بيراميدز، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الامارتي.