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حلمي النمنم: ميت غمر كانت أفضل من ()

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حلمي النمنم: ميت غمر كانت أفضل من الزمالك (فيديو) حلمي النمنم: ميت غمر كانت أفضل من ()

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قال حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إنه أثناء توليه مسئولية الوزارة رفع شعار أن ليست القاهرة خاصة أن الجميع حصر مصر في القاهرة والقاهرة نفسها في وسط المدينة.

وأضاف حلمي النمنم خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، ان القاهرة محاطة بالعشوائيات من كل اتجاه وكان هذا خطر عليها قبل مد يد التطوير.

وتابع أن مدينة ميت غمر مسقط رأسه كانت أفضل من أثناء طفولته، فعندما يأتي قائد حاليا وهو الرئيس عبدالفتاح ويؤمن بأن مصر كلها يجب أن تحظى بالتطوير والاهتمام ستعود الأمور لنصابها ويطول التطوير الجمهورية بالكامل.

المصرى اليوم

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