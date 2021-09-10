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وزير الشباب والرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي على المستوى الرياضي

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وزير الشباب والرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي على المستوى الرياضي وزير الشباب والرياضة يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الروسي على المستوى الرياضي

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وقع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ونظيره أوليج ماتيتسين وزير الرياضة الروسى، مذكرة تفاهم على المستوى الرياضى، كخطوة تاريخية في التعاون بمجال الرياضة وتعزيزاً للتعاون المشترك، لما تمثله الرياضة من اسلوب حياة لكل الشعوب، وينبغي نشر ممارستها داخل المجتمعات.

أوضح صبحي أن مذكرة التفاهم تتضمن تبادل البرامج، والخبرات والمعلومات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين على صعيد الرياضة الجماهيرية والرياضة للجميع، والرياضة لذوي الهمم، والعلوم الرياضية، والتكنولوجيات الرياضية والبنية التحتية الرياضية، وإجراءات مكافحة المنشطات.

وأضاف صبحي ان هذا التعاون والاتفاق جاء بعد التوقيع على الأطر العامة له، والتي جاءت على هامش زيارته للقاهرة في مايو الماضي، بحضور السفير جورجيو بورسينكو سفير الاتحادية بمصر، والذي تم وفقا لرؤية وروسيا وتطلعهما في تحقيق تعاون حقيقي على كافة المستويات خصوصا المجال الرياضي، موجها الشكر لوزير الرياضة الروسي الذي يسعى لتحقيق تكامل شامل على كافة الاصعدة الخاصة بالتعاون الرياضي مع مصر.

يأتى ذلك على هامش مشاركة وزير الشباب والرياضة، في المنتدى الدولي التاسع «روسيا دولة الرياضة» الذي انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى غدا الجمعة.

والتقى الدكتور أشرف صبحى على هامش المؤتمر مع وزيرة التعليم والرياضة من دولة مونتينيجروا، حيث جاء اللقاء لبحث سبل التعاون الرياضي والشبابي، وكيفية الاهتمام بالنشء والمواهب، ومناقشة ايضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في هذا الشأن.

كما اجتمع صبحي وعدد من وزراء الشباب والرياضة، وقادة العمل الرياضي في بعض الدول، لبحث التعاون في المجالات الرياضية والشبابية، وكذلك قادة الاتحادات الرياضية لتوقيع خطة العمل التنفيذية.

الجدير بالذكر أن هناك تعاون وثيق بين مصر وروسيا في شتي المجالات خاصة في مجال الشباب، وتعمل المصرية في هذا الشأن في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية على تعميق وترسيخ أواصر التعاون مع الأشقاء في روسيا الأمر الذي انعكس خلال الفترات الماضية على تنوع البرامج والأنشطة والمشروعات المشتركة«.

المصرى اليوم

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