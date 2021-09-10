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بيراميدز يقيد عبدالله السعيد في قائمته ويغلق ملف انتقاله للزمالك

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بيراميدز يقيد عبدالله السعيد في قائمته ويغلق ملف انتقاله للزمالك بيراميدز يقيد عبدالله السعيد في قائمته ويغلق ملف انتقاله للزمالك

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انتهى نادي بيراميدز من قيد قائمته الأولى في اتحاد الكرة مع آخر أيام القيد للقوائم الأولية للأندية بالنسبة للاعبين الممتدة عقودهم، على أن تستمر عملية القيد في القائمة الثانية حتى يوم ٧ أكتوبر المقبل.

وقيد نادي بيراميدز في قائمته الأولى الأسماء التالية:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- أحمد الشناوي- مهدي سليمان- يوسف نادر «٢٠٠١»- عبدالرحمن أيمن «٢٠٠١»

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- على جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال

خط الوسط: عمر جابر- إيريك تراوري- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- عبدالله السعيد- كريم الطيب- صلاح الدين يحيى «١٩٩٩»- عماد ميهوب «٢٠٠١»- إبراهيم عادل «٢٠٠١»

خط الهجوم: جون أنطوي- محمود وادي- محمد الجباس- ناصر منسي

وياتي قيد عبدالله السعيد في قائمة بيراميدز ليؤكد على عدم رغبة بيراميدز في بيع اللاعب لنادي واغلاقه الباب امامه

المصرى اليوم

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