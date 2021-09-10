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كارتيرون : جمهور أفضل من أى جمهور آخر

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كارتيرون : جمهور الزمالك أفضل من أى جمهور آخر كارتيرون : جمهور أفضل من أى جمهور آخر

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وجه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي رسالة لجماهير القلعة البيضاء على مساندتها له وللفريق الأبيض في الموسم الأخير.

وقال المدير الفني في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للزمالك: «أشكر الجماهير على المساندة وسعيد بإعادة الفخر لهم بناديهم، وأتمنى الاستمرار مع الزمالك لفترة أطول».

وأضاف: الزمالك يمتلك جماهير كثيرة ولديهم شغفهم بناديهم أكثر من أي جماهير أخرى.

ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس ، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.

المصرى اليوم

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