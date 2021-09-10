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المصري يعلن تعاقده مع مدافع السابق

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المصري يعلن تعاقده مع مدافع الزمالك السابق المصري يعلن تعاقده مع مدافع السابق

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أعلن النادي المصري البورسعيدي، تعاقده رسميًا مع إسلام جمال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع إسلام جمال، لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، بعد رحيله عن صفوفه طلائع الجيش، وذلك من أجل تدعيم خط دفاعه للموسم الجديد، في ظل الأزمة التي يعاني منها الفريق في هذا المركز.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للمصري في حضور محمد الخولي، نائب رئيس النادي وعدنان حلبية، عضو المجلس.

ويعد إسلام جمال، رابع صفقات المصري، خلال الميركاتو الصيفي، بعد أن تعاقد مع كل من احمد الشيخ، جناح بيراميدز واسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الاماراتي واحمد علاء، مدافع الاهلي السابق.

المصرى اليوم

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