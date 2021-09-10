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رسميًا.. المصري يضم هداف بيراميدز

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رسميًا.. المصري يضم هداف بيراميدز رسميًا.. المصري يضم هداف بيراميدز

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نجح مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، في انهاء إجراءات التعاقد مع عمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد المصري مع عمرو مرعي، لمدة لثلاثة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2022/2021 وحتى نهاية موسم 2024/2023، حيث قام اللاعب بالتوقيع على تعاقده مع القلعة الخضراء في حضور لجنة التعاقدات ممثلة فيمحمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية وأحمد الشملة عضوا المجلس.

الجدير بالذكر أن اللاعب عمرو مرعي والبالغ من العمر 29 عامًا كان قد سبق له اللعب لصفوف فريق وادي دجلة قبل أن ينتقل لصفوف الداخلية الذي تألق في صفوفه بشدة لينتقل بعدها لصفوف انبي حيث انضم من خلاله لصفوف منتخب الوطني تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور لينضم بعدها لصفوف النجم الساحلي التونسي ومنه إلى صفوف بيراميدز المصري والذي انتقل منه لصفوف مصر المقاصة وطلائع الجيش على سبيل الإعارة خلال الموسمين الماضيين.

المصرى اليوم

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