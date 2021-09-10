غرق مركب عائم بنيل المنصورة وانقاذ مئات المواطنين «صور وفيديو»

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غرق مركب عائم بالنيل، في مدينة المنصورة، مساء اليوم، أثناء وجود حفلتين ومئات المواطنين عليه مما تسبب في إصابة العشرات ووجود حالة من الذعر والهرج أثناء هروبهم قبل غرقه

تلقى اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء ايهاب عطية مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ العميد عمرو العدل مأمور قسم أول المنصورة، بغرق مركب عائم على النيل وبه عدد كبير من المواطنين، انتقل المقدم أحمد شبانه رئيس المباحث وضباط المباحث وقوات الدفاع المدنى والإنقاذ النهرى وسيارات الإسعاف، وتبين جنوح مركب مكون من 3 طوابق على أحد جانبيها داخل النيل واصابة عدد كبير من المواطنين أثناء التدافع والهروب من المركب قبل غرقها وتم نقل المصابين لمستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وأكد شهود عيان أن المركب كان يوجد به حفلتين عيد ملاد، وكتب كتاب في الدور الثانى والثالث به وكان يوجد بها أكثر من 500 شخص وأنه أثناء التواجد بالمركب شعروا بإهتزاز و«طقطقة» وميل لمركب على أحد الجانبين ناحية النيل فحدث هرج وتدافع وتساقط على المواطنين على بعضهم البعض أثناء الخروج من المركب.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث لمكان الحادث وتم ندب عدد من المهندسين للعمل على انقاذ المركب قبل غرقه بالكامل وتم استخدام مضخات المياه لسحب كميات كبيرة من المياه من داخل المركب واستدعاء ونش من قبل حى غرب المنصورة لجذب المركب من جانب الشاطئ لمنع سقوطه بالكامل في مياه النيل .

تحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.