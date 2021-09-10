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شهد نادي الزمالك خلال الأيام الماضية واقعة مؤسفة من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ضد رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير أعمال النادي حسين لبيب، وذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذه لبيب، وأثار غضب الأعضاء وأسر الفرق الرياضية.

ورصدت المصري اليوم تفاصيل الواقعة التي حاول فيها أعضاء الجمعية العمومية بالمشاجرة مع لبيب أثناء استقباله سيارته في طريق خروجه من النادي بعدما تسبب قراره في ثورة غضب كبيرة داخل القلعة البيضاء.

وتعود سبب الأزمة ومشاجرة الأعضاء مع حسين لبيب، لاعتراضهم على قرار الأخير بإلغاء فرق المستويات «ب» و«ج» في الفرق الرياضية بالألعاب المختلفة وتحديدا قطاع كره اليد والسلة والطائرة، فضلا عن اتخاذه قرار بمضاعفة قيمة الاشتراك الشهري لقطاع السباحة في جميع مدارس النادي التدريبية.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي أن الأعضاء حاولوا الاجتماع مع حسين لبيب في مكتبه لكن الأخير رفض استقبال أي عضو، قائلا:«مش مطلوب مني أحل مشاكل أعضاء، الأمر الذي استفز الأعضاء وقرروا انتظاره أمام بوابة الخروج من النادي بشارع جامعة الدول.

وروي المصدر تفاصيل الواقعة التي بدأت بتجمع الأعضاء وفور استقلال لبيب سيارته اعترضوا طريقه واجبروه على النزول من سيارته وحاول بعضهم التعدي عليه لكن الأعضاء وبعض أفراد الأمن منعوه ولم يتمكن أحد من لمس رئيس اللجنة الذي أكد لهم أنه نزل من سيارته للاستماع لشكواهم.

وأكد المصدر أن لبيب قرر الاستماع لشكوي اسر اللاعبين في قطاع اليد الذين اشتكوا من الغاء قطاع ب وج من النادي، مطالبين باعادة أبنائهم ولاعبيهم لفرقهم الرياضية واستكمال تدريباتهم وهو ما تفهمه لبيب ووعد باعادة دراسة الامر والنظر في امكانية عودة هذه الفرق من عدمه وفقا للاستفادة الفنية التي ستعود على الفريق .