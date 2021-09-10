«زي النهارده» وفاة المخرج أحمد سالم 10 سبتمبر 1949

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رغم أنه طيار بالأساس لكنه عمل مذيعاً وممثلاً ومخرجاً أيضاً كما كان من أوائل المذيعين بالإذاعة المصرية في 1932 وكان مديراً للقسم العربى بالإذاعة اسمه بالكامل (أحمد على محمد سالم) وهو ينتمى لإحدى العائلات البرجوازية،وهومن مواليد أبوكبيربمحافظة الشرقية في 20 فبراير1910 سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة فدرس أيضا الطيران، وعاد إلى مصر عام 1931، وهو يقود طائرته وهو على ذلك من رواد الطيران في مصر إلى أن عرض عليه طلعت حرب منصب مدير عام شركة مصر للتمثيل والسينما (استديو مصر)، فقام أحمد سالم باستكمال تأسيس استديومصرواستقدم له الخبراء الأجانب والمصريين من الخارج بجانب الاستعانة بالفنانين والفنيين من مصر(كأحمد بدرخان، ونيازى مصطفى، وأحمد خورشيد، وولى الدين سامح، ومصطفى والى، وأشرف على إنتاج أفلام «وداد» عام 1936، «الحل الأخير» 1937، «سلامة في خير» 1937 ثم «لاشين» 1939 الذي قامت بسببه أزمة سياسة، لأنه يصورمجاعة وثورة شعب، وكان ذلك سببا في استقالته من استديو مصر وجميع شركات بنك مصر عام 1938، لكنه واصل مسيرته السينمائية وقام بإنتاج أفلام لحسابه ثم توقف عن الإخراج والإنتاج مع قيام الحرب العالمية الثانية، إلى أن انتهت الحرب وعاد للسينما مجددا وقام بدور البطولة أمام (راقية إبراهيم) في فيلم من إنتاجها بعنوان «دنيا» إخراج (محمد كريم)، كما عاد إلى الإخراج بفيلم «الماضى المجهول»، وفيلم «رجل المستقبل» من إنتاجه وتمثيله وإخراجه، ولأحمد سالم أفلام أخرى أخرجها ومثل فيها ومنها ما هو غنائى مثل فيلم «ابن عنتر» و«حياة حائرة» و«المستقبل المجهول»، وكان «سالم» قد عاد إلى التمثيل في فيلم لصلاح أبوسيف بعنوان«المنتقم»سنة 1947، والمأخوذ عن رواية«الكونت دى مونت كريستو»لألكسندر دوماس- الأب، وفى 1949 أخرج فيلم «دموع الفرح» عن قصة لـ(على أمين) وحوار (بديع خيرى)، وسيناريو أحمد سالم وبطولته أمام (مديحة يسرى) غير أنه توفى «زي النهارده» فى 10 سبتمبر1949، فاستكمل الفيلم المخرج ( فطين عبدالوهاب)، وعرض الفيلم عام 1950، ومن الوجوه المهمة التي قدمها أحمد سالم للسينما الفنانة كاميليا.