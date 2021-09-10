«زي النهارده» توقيع معاهدة سان جيرمان 10 سبتمبر 1919

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تعد معاهدة سان جيرمان، النتيجة الأبرز للحرب العالمية الأولى، وهى معاهدة وقعت في سان جيرمان، على نهر السين في فرنسا، بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى «زي النهارده» فى10 سبتمبر 1919، بين الحلفاء والنمسا وبتوقيع هذه الاتفاقية من قبل 27 دولة حليفة،ومشاركة كسرت شوكة الإمبراطورية النمساوية المجرية، وقد أخّرت رومانيا ويوغوسلافيا التوقيع على هذا الاتفاق، اعتراضاً على ضمانات المعاهدة التي أُعطيت للأقليات،حيث مضت عدة أشهرقبل أن تقتنع الدولتان بالتوقيع على الوثيقة وقد وافق البرلمان النمساوى على المعاهدة في 17 أكتوبر 1919، وأصبحت سارية بدءاً من 16 يوليو 1920، ورغم أن الولايات المتحدة لم توقع عليها فإنها وقعت على اتفاق سلام منفصل مع النمسا في 24 أغسطس 1921، وينص الجزء الأول من المعاهدة، على أن يمكن للنمسا الانضمام إلى عصبة الأمم بعد فترة كافية من حسن السلوك، بينما يخفض الجزء الثانى من الاتفاقية مساحة النمسا من 297.800 كم² إلى 83.835 كم² فقط وتضمنت الاتفاقية ثمانية بنود تحفظ استقلال وسلامة الأقليات النمساوية وقد أعطت معاهدة سان جيرمان استقلالاً كاملاً لبولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ويوغوسلافيا واستطاعت هذه الدول بالإضافة لإيطاليا أن تستعيد بعض الأراضى التي كانت تحت سيطرة النمسا قبل الحرب. كما آل أكثر الأسطول النمساوى المجرى إلى الحلفاء، حيث احتفظت النمسا بأربعة قوارب للحراسة فقط. وقد منعت بنود المعاهدة قيام أي اتحاد بين ألمانيا والنمسا، وبالرغم من ذلك فقد استطاع هتلر أن يفرض اتحادات مع النمسا عام 1938 حين ألغت الحرب العالمية الثانية هذه الاتفاقية.