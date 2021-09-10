مروان محسن يفاضل بين 3 عروض والحسم خلال 48 ساعة

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أكد حازم الحديدي، وكيل أعمال مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، أن اللاعب يفاضل بين أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، للإنتقال لها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال حازم الحديدي، خلال تصريحات تلفزيونية: «مروان محسن لديه عروض من 3 أندية في الدوري الممتاز، وذلك بعد رحيله عن صفوف النادي الأهلي».

وأضاف: «اللاعب مازال يدرس جميع العروض المقدمة له، وسيحسم وجهته المقبلة، خلال الساعات القليلة المقبلة».

كان النادي الأهلي فسخ تعاقده بالتراضي مع مروان محسن، وذلك لعدم حاجة الفريق لجهوده في الموسم المقبل، بعد تراجع مستواه الفني وفشله في إثبات جدارته مع الفريق في المواسم الماضية.