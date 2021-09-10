رسميًا.. سيراميكا كليوباترا يعلن تعاقده مع باسم مرسي

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أعلن مسؤولو نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع المهاجم الدولي باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وحصلت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا على توقيع اللاعب في الساعات الماضية بعد اجتيازه الفحص الطبي على أن ينضم اللاعب لصفوف الفريق مع بداية الاستعداد للموسم الجديد.

وأكدت إدارة سيراميكا كليوباترا، أن باسم مرسي وقع لمدة ٣ مواسم، مشيرة إلى أنها تستهدف التعاقد مع نجوم أكفاء، لمواصلة مسيرة الفريق بالدوري الممتاز، خلال الموسم المقبل.

ويعد باسم مرسي، هو أول صفقات سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.