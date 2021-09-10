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سمية الخشاب لأحد متابعيها: لو اتأخرت في الشارع ممكن تتعرض للاغتصاب.. أنت مش عايش معانا ولا ايه؟

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سمية الخشاب لأحد متابعيها: لو اتأخرت في الشارع ممكن تتعرض للاغتصاب.. أنت مش عايش معانا ولا ايه؟ سمية الخشاب لأحد متابعيها: لو اتأخرت في الشارع ممكن تتعرض للاغتصاب.. أنت مش عايش معانا ولا ايه؟

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أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة من الجدل الواسع بعد نشرها تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيها: «‏لا لو في قانون فالبيت يبقي يتطبق على الولد زي البنت، يعني هو ميباتش برا ويعمل كل اللي نفسه فيه وهي تتحبس لمجرد أنها بنت، الاتنين يتعاملوا زي بعض».

وأضافت: «أخوكى يتأخر زى ما هو عايز، ده ولد، لو البيت له قانون يبقي يتطبق على كل أفراد البيت، مش على البنت بس والولد لا، زي ما البنت ممكن تغلط الولد بيغلط برضه الاتنين بني آدمين.
وردت عليها أحدي متابعاتها وقالت: «‏‎خلاص يا ستى لما بنتك تتصل بيكى الساعة 2 بالليل تقولك أنا مع صاحبى يا مامى وأخويا مع صحبته ماتقلقيش علينا وبكدة انتى اطمنتى».
وردت عليها «سمية» وكتبت: «‏‎مفيش حد بيسيب عياله لحد ٢ بالليل حتي لو ولاد، إلا لو عارف هما فين وعند مين، أو لو مش مهتم أصلا.
ورد عليها آخر، قائلا: «‏‎يعنى فكرك لو الولد اتاخر حد هيعاكسه، حد ممكن يفكر يغتصبه مثلا؟، الكلام بالعقل يافنانة، وكان رد سمية عليه ‏بيحصل أنت مش عايش في الدنيا ولا ايه».

سمية الخشاب - صورة أرشيفية
سمية الخشاب - صورة أرشيفية
سمية الخشاب - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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