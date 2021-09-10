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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن الموقف النهائي بشأن انتقال الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية: «ما أعلمه أن نادي الزمالك توصل لاتفاق مع حمدي النقاز، بشأن عودته لصفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الجاري».

وأضاف :«اللاعب سوف يتنازل عن 50% من مستحقاته القديمة لدى نادي الزمالك المقدرة بمليون و200الف دولار، ثم يحصل اللاعب جزء من المبلغ قد يصل إلى النصف، ويوقع بعد ذلك على عقود انضمامه للنادي الأبيض».

وأوضح، «الزمالك يدرس إعارة اللاعب إلى أي من الأندية، بعد إتمام التعاقد معه، في الانتقالات الصيفية».

يذكر أن الزمالك دعم صفوفه حتى الأن بالتعاقد مع عمر كمال عبدالواحد، جناح النادي المصري البورسعيدي لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر، ومحمود شبانة، مدافع نادي أسوان.