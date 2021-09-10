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تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال لمشروع المونوريل بمدينة نصر

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تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال لمشروع المونوريل بمدينة نصر تحويلات مرورية لتنفيذ بعض الأعمال لمشروع المونوريل بمدينة نصر

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تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، وذلك تزامنا مع تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطات المونوريل بمنطقة شارع يوسف عباس بمدينة نصر.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة: «إن الأعمال يستلزم غلق لبعض الأجزاء بشارع يوسف عباس وإجراء بعض التحويلات المرورية اعتبارا من الساعة 12 بعد منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 10/9/2021م، ولمدة شهر على أن تكون الأعمال على مدار اليوم ليلا ونهارا.

كما تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

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