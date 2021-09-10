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حول ثروته بالخطأ لحساب آخر.. شاهد النهاية صادمة

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البنك يؤكد أنه غير مسؤول ولا يستطيع فعل أي شيء

حول ثروته بالخطأ لحساب آخر.. شاهد النهاية صادمة

لا تخلو الحياة من الأخطاء، لكن خطأ عن خطأ يفرق، فهناك أخطاء مصيرية حاسمة، كما حدث مع جد أسترالي يدعى جوردن ليتن، عندما قام بتحويل مبلغ كبير من الأموال إلى شخص بالخطأ، وذلك أثناء استخدامه خدمة "أون لاين بنك".

وحسب قناة "العربية" فقد كان "جوردن" ينوي تحويل مبلغ 71 ألف دولار لشركة قامت بنقل منزله من أرض إلى أرض أخرى يملكها، ولكن "جوردن" أخطأ أثناء إجراء التحويل، ليذهب المبلغ إلى حساب شخص آخر.

المشكلة أن الشخص الذي دخل المبلغ في حسابه، قام بأمر صادم حين رفض إعادته إلى حساب "جوردن"، بينما يؤكد البنك أنه غير مسؤول عن الخطأ الذي ارتكبه "جوردن"، ولا يستطيع فعل أي شيء لإعادة المبلغ، وهو الأمر الذي يجب أن يتم وديًا وبالتوافق بين الطرفين.

المشكلة الأكبر أن شركة النقل ترغب بالحصول على المال، وأصبح "جوردن" مهددًا ببيع منزله لسداد تكاليف نقله.

و"ما يمزق القلب" أن هذا المبلغ هو تحويشة العمر، وكل ثروة "جوردن"، الذي يبلغ 88 عامًا، وعلى الرغم من أنه يعيش في منزل لكنه لا يملك تكاليف الصيانة وتوصيل الخدمات، حتى أصبح من دون ماء، واضطر إلى الانتقال للعيش مع ابنته، حتى يتمكن من حل المشكلة. ()

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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