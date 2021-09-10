أخبار عاجلة

"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك -
"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون -
غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء -
البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير -
المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022 -
ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع -
«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم

Print
"صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم "صحة حائل" تُجري "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم
بالإضافة إلى صرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة

أجرى بنك الدم المركزي بصحة حائل خلال شهر أغسطس من هذا العام "7672" فحصاً مخبرياً للمتبرعين بالدم، وصرف "457" وحدات دم منقولة لمستشفيات المنطقة، كما استقبل "299" متبرعاً بالدم، إضافة إلى تنفيذ حملتين للتبرع بالدم.

وأوضحت صحة حائل؛ أن بنك الدم المركزي يستقبل المتبرعين بالدم من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ 8 صباحاً وحتى الساعة الـ 7 مساءً، مشيرةً إلى أن البنك حصل على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) لعام 2021م وذلك بعد أن نجح في تطبيق معايير الجودة وقام بتوفير بعض الأجهزة المخبرية الحديثة التي تخدم المرضى بالمنطقة.صحة حائل وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك

"راعي الشداد" لجائزة مسابقة جمع النقاط بمهرجان الإبل.. وهذه شروط التملك

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

"فيصل بن فرحان" يرأس وفد المملكة باجتماع وزراء خارجية مجلس التعاون

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021

الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة

الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة