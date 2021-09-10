رضا عبدالعال: تفاجأت بتعيين «العجوز» مدربا للمنتخب.. ووائل جمعة فشل في الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال رضا عبدالعال نجم منتخب مصر السابق، إنه كان يتمنى أن يتم تعيين تاكيس جونياس، مديرا فنيا للمنتخب الوطني.

وأضاف رضا عبدالعال، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، «لقد تلقيت اتصالا من وكيل في الإمارات، وطالبني بترشيح كارلوس كيروش لتدريب المنتخب المصري، ولكنى رفضت خاصة وأني لا أعرفه كما أن سنه كبيروعجوز، ولكني تفاجأت بتوليه مسئولية الفراعنة، بين يوم وليلة».

وتابع: «كان من الأولى التعاقد مع الكابتن حسن شحاتة، نظرا لتاريخه الكبير مع المنتخب، وعلى المستوى الشخصي كنت أتمنى أن لايخرج الاختيارعن تاكيس أو حسام حسن».

وأكمل: «منتخب مصر يملك لاعبين موهوبين، لاينقصهم سوى مدرب يستطيع استخدامهم بشكل جيد، هذه الفترة كان لابد لها من مدرب وطني وهو حسام حسن».

وأردف: «لماذا تم ترشيح إيهاب جلال وما هو تاريخه كلاعب أو كمدرب، حسام حسن كان الأجدر بتولي قيادة المنتخب، الفراعنة في حاجة الآن للمدرب الذي يبث الروح والحماس داخل صفوف الفريق»، مشددا :«حرام على اتحاد الكرة، إنتو بتعملوا فينا كده ليه، ومين صاحب القرار».

واستطر: «ما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار الجهاز المعاون لكيروش، كان لابد من لجنة لاختيار هذا الجهاز، اختيار جهاز معاون مصري لمدرب برتغالي فشل ذريع، فكيف سيتم التعامل بينهما».

وأكد :«الجهاز المعاون لكارلوس كيروش لايوجد به لاعب كرة صاحب تاريخ، وماهي معايير اختيار وائل جمعة كمدير فني، وقد سبق وأن فشل مع الأهلي في نفس المنصب».

وقال أيضا:«للأسف حسام البدري، فشل في قيادة المنتخب، وأدار مباراة الجابون بشكل كارثي، لقد جامل عدد من اللاعبين بضمهم للمنتخب»، متسائلا :«ربنا هيكرم حسام البدري إزاى وهو مش عادل، وعلى أي أساس تم الدفع بعمرجابر وأحمد توفيق، في التشكيل الأساسي للمنتخب أمام الجابون».

كما تحدث عن الدوري الممتاز، قائلا :«كان يجب تقليص عدد الأندية في الدوري من أجل استكمال الموسم الجديد، أو على الأقل يقام بنظام المجموعة الواحدة، ونظام المجموعتين أثبت فشله».

وبسؤاله، هل سيخوض انتخابات الزمالك، أجاب:«لو فيه انتخابات عندي في البيت مش هدخلها لأن الانتخابات دائما تدار بشكل غير نزيه، ومرتضى منصور رئيس الزمالك المقبل في حال خوضه الانتخابات، وهو الأفضل لقيادة الزمالك بالفترة المقبلة».

وواصل :«أرشح طاهر أبوزيد لرئاسة اتحاد الكرة، لأنه لايعرف المجاملة، ومحمود طاهرهو الأجدر لرئاسة الأهلي وقد تعرض للغدر في الانتخابات الماضية».

وتابع :«من المفترض أن يقوم الزمالك بإبرام صفقات كتيرة، للحفاظ على الدوري، ولكن هذا لم يحدث في الوقت الذي ضم فيه الأهلي عددا من الصفقات، وكفاية كده على مروان حمدي وجنش والمثلوثي واسلام جابر».

واختتم حديثه بتوجيه رسالة لنادي الترسانة قائلا: «أتمنى عودته للممتاز قريبا».