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ضبط بداخله أقراص مخدرة .. تفاصيل غلق مركز لعلاج الإدمان في الغربية

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ضبط بداخله أقراص مخدرة .. تفاصيل غلق مركز لعلاج الإدمان في الغربية ضبط بداخله أقراص مخدرة .. تفاصيل غلق مركز لعلاج الإدمان في الغربية

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تمكنت الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، الخميس، من غلق وتشميع أحد مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، بإحدى قري مركز طنطا، وضبط كمية من الأدوية المخدرة والغير مسموح بتواجدها في مركز لعلاج الإدمان، وتم عمل محضر،وجاري استصدار قرار غلق لهذا المركز.

ووجه الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتشكيل لجنة مكبرة على الفور برئاسة الدكتور حامد محمود، مدير عام العلاج الحر، وعضوية مفتشي العلاج الحر الدكتور أحمد كامل الشيخ والدكتور مهاب صلاح ولجنة من إدارة الصيدلة بمرافقة لجنة من ادارة التوعية والاتصال بأجهزة خفض الطلب بالادارة العامة لمكافحة المخدرات بالمرور على مراكز العلاج النفسي وعلاج الإدمان بمحافظة الغربية.

جاء ذلك بعد ورود معلومات عن مركز لعلاج الإدمان، يزاول نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، أو بالمخالفة لأحكام القانون، وأدوية مخدره، على الفور تم التأكد من صحة المعلومات، واتخاذ الإجراءات ضدد مركز ا. ل. م.س لعلاج الإدمان بإحدي القري التابعة لمركز طنطا، وقد تم ضبط كمية من الأدوية المخدرة والغير مسموح وإحالة الموضوع إلى النيابة لإتخاذ الازم.

المصرى اليوم

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