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عبدالمنعم سعيد: استخدام التكنولوجيا جعل المشروعات الكبرى تنتهي خلال 3 أشهر ()

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عبدالمنعم سعيد: استخدام التكنولوجيا جعل المشروعات الكبرى تنتهي خلال 3 أشهر (فيديو) عبدالمنعم سعيد: استخدام التكنولوجيا جعل المشروعات الكبرى تنتهي خلال 3 أشهر ()

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قال الكاتب والمفكر الدكتور عبدالمنعم سعيد، إن قدرة الدولة الحديثة يجب أن تكون متواجدة في كل مكان، موضحا أن جميع عمليات التحديث التي جرت في العالم، كانت تحتوي على التعبئة، أي تحويل الوطن إلى موارد بشرية ومادية وعدم تترك جزءا منه دون استغلال.

وأضاف عبدالمنعم سعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن تقوم باستغلال البشر بأشكال جديدة في الإعمار وإدخال التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن كوبري أكتوبر تم الانتهاء منه بعد 30 عاما من العمل، أما الآن فيتم إنجاز المشروعات الكبرى خلال 3 أشهر.

وتابع الكاتب والمفكر، أن ما يحدث من تطوير هو الأمر الطبيعي الواجب حدوثه، لأن من سبقونا لم يكن لديهم أدوات وتكنولوجيا حديثة، مضيفا أن المرحلة القادمة هي كيفية نقل القيم، وتعظيم الإحساس بالانتماء الوطني، وذلك جزء أساسي من الجمهورية الجديدة.

المصرى اليوم

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