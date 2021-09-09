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أكد أحمد كمال ـ معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، ‏أن الأول من أكتوبر سيكون بداية الفصل الجغرافي لمحافظات القاهرة ‏الكبرى والتي تشمل محافظات (القاهرة ـ الجيزة القليوبية) في صرف الخبز، وأشار إلى أن تلك ‏المحافظات كانت هي الوحيدة التي تعمل بنظام السيستم الواحد في صرف ‏الخبز، رغم أن المحافظات الأخرى كانت تعمل بنظام الموقع الجغرافي ‏لصاحب البطاقة في صرف الخبز والتموين.‏

وأشار معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة، أن شركة البطاقات الذكية بهذه المحافظات تقوم منذ بداية الشهر بإرسال رسالة على بون الصرف الخاص بالخبز لتعريف المواطن أنه بداية من الشهر القادم سيكون صرف الخبز بالقاهرة والجيزة والقليوبية طبقا للمحافظة التابع لها البطاقة، مؤكدا أن من حق المواطن بتلك المحافظات صرف مستحقاته من الخبز على بطاقة الدعم بأي مخبز بالمحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

وأضاف معاون وزير التموين، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، قد تلقى تقريراً من قطاع الرقابة والتوزيع حول ‏الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الصدد، وجاء فيه وجود تنسيق كامل بين مركز معلومات وزارة الإنتاج ‏الحربي مع شركة البطاقات الذكية، لإرسال رسالة للمواطن على بون ‏صرف الخبز بمحافظات القاهرة الكبرى، مفادها أنه سوف يتم صرف الخبز ‏من المحافظة التابعة لها البطاقة فقط.‏

ووجه وزير ‏التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات وقطاع الرقابة ‏والتوزيع بالمحافظة بمتابعة تنفيذ الأمر على الأرض وتشديد الإجراءات ‏الرقابية على مخابز المحافظات الثلاث لضمان صرف الخبز للمواطنين ‏بانتظام.

ومن الجدير بالذكر، أنه يحق للمواطن من خلال موقع ادارة دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، وكذلك مراكز الخدمة التموينية المطورة عمل طلب إلكتروني لنقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.