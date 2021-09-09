أخبار عاجلة

غدًا في ماليزيا.. سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا 2021 -
الإطاحة بـ 4 مقيمين نهبوا أكثر من نصف مليون ريال من العمالة المخالفة -
الرئيس الصومالي يعلق السلطات التنفيذية لدى رئيس الوزراء -
البنك المركزي: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير -
المنتدى الاقتصادي العالمي سيُعقد في دافوس في يناير 2022 -
ورشة عمل عن «قوة العمل السكانية» لتسريع الاستجابة المحلية لقضايا المجتمع -
«أول عرض سينمائي في مصر» بثقافة طور سيناء -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
رئيس تونس يأمر بالعمل على تدارك نواقص المدارس -
قرداحي أعلن إقرار البيان الوزاري اللبناني: لا يوجد أي قرار بشأن رفع الدعم عن المحروقات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«» عن مراقبة الأوكازيون الصيفي: «إحنا في حالة طوارئ»

Print
«التموين» عن مراقبة الأوكازيون الصيفي: «إحنا في حالة طوارئ» «» عن مراقبة الأوكازيون الصيفي: «إحنا في حالة طوارئ»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة ، إن هناك حملات مكثفة على كافة المحال التجارية للتأكد من تنفيذ الأوكازيون الصيفي، وهناك متابعة لجودة السلع وليس الأسعار فقط، معقبًا: «المواطن ما يقلقش خالص».

وتابع «أبوالفضل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة تراقب جودة السلع والخدمات في نفس الوقت، مضيفًا أن الوزارة لديها دور رقابي على المحال التجارية طوال العام، وتقوم بإعداد حملات رقابية على كافة الأسواق.

وأشار إلى أن هناك تكثيفًا للحملات الرقابية خلال المواسم، منها الموسم الشتوي والأعياد، معقبًا: «وزارة التموين في حالة طوارئ طوال السنة تقريبًا للرقابة على السلع والمنتجات».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «التموين» ستنشئ صوامع بقدرات تخزينية تصل لـ400 ألف طن

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية: «التموين» ستنشئ صوامع بقدرات تخزينية تصل لـ400 ألف طن

اليوم آخر موعد لـ«الأوكازيون الصيفي»... و«التموين» تكثف الحملات لضبط المتلاعبين

اليوم آخر موعد لـ«الأوكازيون الصيفي»... و«التموين» تكثف الحملات لضبط المتلاعبين

التموين تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

التموين تعلن فتح باب التقدم لفتح منافذ جمعيتي بمراكز المنيا والمحافظات (الشروط)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)

مسؤول بـ«التموين» يلتقي تجارًا لمناقشة مقترحاتهم بشأن سوق الخضر الجديد بالإسكندرية (صور)