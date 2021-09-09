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قال أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة للرقابة بوزارة التموين، إن هناك حملات مكثفة على كافة المحال التجارية للتأكد من تنفيذ الأوكازيون الصيفي، وهناك متابعة لجودة السلع وليس الأسعار فقط، معقبًا: «المواطن ما يقلقش خالص».

وتابع «أبوالفضل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الوزارة تراقب جودة السلع والخدمات في نفس الوقت، مضيفًا أن الوزارة لديها دور رقابي على المحال التجارية طوال العام، وتقوم بإعداد حملات رقابية على كافة الأسواق.

وأشار إلى أن هناك تكثيفًا للحملات الرقابية خلال المواسم، منها الموسم الشتوي والأعياد، معقبًا: «وزارة التموين في حالة طوارئ طوال السنة تقريبًا للرقابة على السلع والمنتجات».