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إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6

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إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6 إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6
تبحث الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية

إسرائيل تشكل لجنة تحقيق في فرار المعتقلين الفلسطينيين الـ6

‬أمر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم (الخميس)، بتشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الاثنين الماضي.

وذكر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف، أن لجنة التحقيق ستشكل بالتنسيق مع رئيس الوزراء برئاسة قاض متقاعد؛ لبحث ومناقشة الإخفاقات الاستخباراتية والأمنية، التي أسهمت في هروب الأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سجن جلبوع.

وأقر "بارليف" أن واقعة هروب الأسرى من سجن جلبوع تمثل فشلاً أمنيًا كبيرًا، وفقًا لـ"سبوتنيك".

وأشار إلى أن الجيش والشرطة الإسرائيليين عززا من قواتهما بهدف الإسراع في عملية القبض على الأسرى الهاربين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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