بعد رفع التعليق.. حجز فنادق دبي يرتفع إلى عشرة أضعاف

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60 % يبحثون عن إجازة قصيرة

بعد قرار المملكة العربية السعودية رفع تعليق السفر إلى ثلاث دول؛ منها الإمارات، شهدت محركات البحث ومواقع حجز الفنادق في دبي ارتفاعًا هائلًا؛ حيث كشف محرك البحث "ويجو" نموًّا مفاجئًا بعد قرار رفع التعليق، وخاصة في عمليات البحث عن الرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حجز فنادق ومنتجعات دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام.

وظهرت قدرة المملكة العربية السعودية للسيطرة على فيروس كورونا بشكل جيد للغاية. ويشعر المسافرون بمزيد من الطمأنينة؛ حيث تعيد المطارات الثقة للمسافرين. ومع اتباع الإجراءات الاحترازية الصارمة وتدابير السلامة التي تلبي المعايير العالية في الاحترازات الصحية.

ومن جهته كشف مأمون حميدان المدير العام لشركة "ويجو" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، عن انتظار الدول لهذا القرار بسبب أن المملكة العربية السعودية تعتبر واحدة من أكثر الوجهات المفضلة للمسافرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ولفت حميدان إلى ارتفاع نسبة عمليات البحث بعد القرار إلى 1700% للرحلات الجوية من المملكة العربية السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة، متوقعًا نموًّا أكبر في عمليات البحث عن رحلات الطيران والحجوزات في الأيام المقبلة.

وأوضح حميدان أن 50% من المسافرين السعوديين بحثوا عن حجوزات الفنادق والطيران بعد رفع تعليق السفر، وأن 60% من هؤلاء المسافرين يبحثون عن إقامة قصيرة، وأن 80% من المسافرين الباحثين عن رحلات طيران هم أفراد، وتليها العائلات والأزواج.

وعلق دين ويكس الرئيس التنفيذي لقسم الطيران في ويجو، على نتائج القرار، وأكد قفزة عمليات البحث على الرحلات الجوية من الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 1000% بعد قرار رفع التعليق؛ مما يدل على أن المملكة العربية السعودية لا تزال من الوجهات المفضلة للمسافرين الإماراتيين. ويُظهر الارتفاع الهائل في عمليات البحث بين البلدين حجم الطلب الكبير على السفر في المنطقة.