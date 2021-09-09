تعليم شمال سيناء تحتفل بختام الأندية الصيفية بالمدارس

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تحت شعار: طلاب مدارس شمال سيناء يبتكرون ويبدعون.. احتفلت مديرية التربية والتعليم بعد ظهر اليوم بختام الأندية الصيفية بالمدارس، والذى أقيم بمدرسة باحثة البادية بالعريش تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشهد حفل ختام الأندية الصيفية وكيل الوزارة بمرافقة حنان المداح مدير عام الشؤون التنفيذية، محمد السيد مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، منى أبوالمعاطي، مدير عام إدارة العريش التعليمية، عز عزازى وكيل الإدارة، إيهاب الخليلى مدير إدارة التعليم الإبتدائي، خالد أبوسلمة، مدير إدارة التعليم الإعدادي، عاطف العلاقمي، مدير إدارة العلاقات العامة، عبدالقادر العلاقمي، مدير مكتب وكيل الوزارة، محمود الكاشف، رئيس مجلس الأمناء والآباء بإدارة العريش التعليمية، وقيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة العريش التعليمية.

في البداية.. تفقد وكيل الوزارة معرض المكتبة النموذجية والمعرض الفني للأندية الصيفية باشتراك توجيهات الصحافة والتربية الفنية والإقتصاد المنزلى وإدارتى الوحدة المنتجة والتعليم المجتمعي.

وبدأت فقرات الحفل بالسلام الجمهوري ثم القرآن الكريم، ثم كلمة نجوى صباح مدير مدرسة باحثة البادية، وكلمة إيمان الخليلي، موجه عام التربية الاجتماعية، ثم توالت الفقرات الغنائية لطلاب المدارس المشاركة وتضمنت أغنية: ايد على ايد.. للطالب محمود إبراهيم من مدرسة بنك سيناء، أغنية: تعالوا نحلم.. غناء واستعراض كورال طلاب مدرستى بنك سيناء وباحثة البادية، عرض رياضى للتربية الرياضية بإشراف توجيه التربية الرياضية، فقرة الكراتية والألعاب القتالية وفقرة الجمباز لطلاب مدرسة باحثة البادية، أغنية: تحيا مصر ( بلغة الإشارة ) آداء طلاب مدرسة باحثة البادية، أغنية: اسألوا كل الناس للطالب كريم عبدالعزيز بمدرسة بنك سيناء، فقرة الدبكة السيناوية (استعراض جماعي)، فقرة شعرية للطالبة: بتول بمدرسة الشهيدة بسمة راشد الإعدادية بنات، فقرة: ( سيناء أرض البطولات ) لطلاب مدرسة باحثة البادية.

وقام وكيل الوزارة بتكريم الطلاب المشاركين والتوجيهات الفنية المشاركة: توجيه الصحافة والموجه العام الدكتورة إخلاص ظريف، توجيه المسرح والموجه العام آيات محمد، توجيه التربية الرياضية والموجه العام فتحى الشناوى، توجيه التربية الموسيقية والموجه العام حنان صبرى، توجيه التربية الاجتماعية والموجه العام ايمان الخليلى، توجيه المكتبات والموجه العام إبراهيم زايد، توجيه التربية الفنية والموجه العام حسن رجب، توجيه الإقتصاد المنزلى والموجهة هيام مصطفى، ادارة الوحدة المنتجة ومدير الإدارة الدكتور نور الغول، وإدارة التعليم المجتمعى والموجه العام عبدالفتاح حمدان.. إلى جانب مدير عام الشؤون التنفيذية حنان المداح المشرفة على الأندية الصيفية.