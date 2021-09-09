جامعة بنها تنعى محمود العربي: رجل الصناعة الوطنية

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نعت جامعة بنها رجل الاعمال الحاج محمود العربى رجل الصناعية الوطنية في بيان رسمى على صفحتها جاء فيه: «يتقدم الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والقيادات الأكاديمية والإدارية، وأسرة الجامعة بخالص العزاء والمواساة في وفاة المغفور له باذن الله تعالي الحاج محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي ورجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار».

وأعربت الجامعة في بيان، الخميس، عن خالص تعازيها لأسرة الراحل وجميع العاملين في شركات ومصانع العربى، مؤكدة ان الراحل كان نموذجًا وطنيا مشرفا لرجال التجارة والصناعة المصرية، ونسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى و«إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».