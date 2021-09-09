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صفقات المصري .. الشيخ يرتدي القميص الأخضر

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صفقات المصري .. الشيخ يرتدي القميص الأخضر صفقات المصري .. الشيخ يرتدي القميص الأخضر

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أعلن نادي المصري البورسعيدي عن ضم الجناح الهجومي أحمد الشيخ قادمًا من فريق بيراميدز، ليكون ثاني صفقات «النسر الأخضر» في الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى المصري إلى تدعيم صفوفه بعناصر مميزة تمتلك خبرة المشاركات الأفريقية استعدادا لخوض منافسات بطولة الكونفيدرالية القارية خلال الموسم المقبل إلى جانب الحفاظ على مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

وقدم أحمد الشيخ فترات رائعة مع فريق المقاصة وتمكن من خطف لقب أفضل لاعب في الدوري قبل أن ينضم إلى الأهلي محققًا العديد من البطولات القارية والمحلية، فيما كانت اخر محطاته مع بيراميدز.

المصرى اليوم

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