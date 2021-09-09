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جمعة: نتمني أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري

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جمعة: نتمني أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري جمعة: نتمني أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري

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أعرب وائل جمعة، نجم منتخب السابق، عن سعادته الغامرة، بقرار اختياره ضمن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي، كارلوس كيروش.

وكتب الصخرة، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، التالي: «أتشرف بكل فخر واعتزاز لتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم، وتولي منصب مدير المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش، وكابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي».

وأضاف: «سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير، ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني، ونتمني أن نكون عند حسن ظن الشعب المصري العظيم».

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد قررت، تعيين وائل جمعة مديرا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بجانب محمد صلاح إداريا، والإبقاء على الجهاز الطبي بقيادة محمد أبوالعلا.

المصرى اليوم

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