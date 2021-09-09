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بناءً على طلب الأزرق.. المسابقات تنقل مباراة الهلال والاتفاق إلى ملعب الأمير فيصل

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بناءً على طلب الأزرق.. المسابقات تنقل مباراة الهلال والاتفاق إلى ملعب الأمير فيصل بناءً على طلب الأزرق.. المسابقات تنقل مباراة الهلال والاتفاق إلى ملعب الأمير فيصل

بناءً على طلب الأزرق.. المسابقات تنقل مباراة الهلال والاتفاق إلى ملعب الأمير فيصل

قررت ‏لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، نقل عدد من مباريات فريق الاتفاق من ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام إلى ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر.

ويأتي وذلك بناءً على طلب نادي الاتفاق باعتماد ملعب الأمير سعود بن جلوي في الخبر بدلاً من ملعب الأمير محمد بن فهد لاستضافة هذه المباريات وهي (الاتفاق والرائد) ضمن مباريات الجولة الرابعة، و(الاتفاق والفتح) ضمن مباريات الجولة السابعة، و(الاتفاق وضمك) ضمن مباريات الجولة العاشرة، من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما قررت اللجنة أيضاً نقل مواجهة (‎الهلال والاتفاق) ضمن مباريات الجولة الخامسة، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من ملعب الملك فهد الدولي إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، وذلك بناءً على طلب نادي الهلال.الاتفاق الهلال دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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