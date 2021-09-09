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محافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني 91

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محافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني 91 محافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني 91
أكد أهمية هذه المناسبة في وجدان كل مواطن ومواطنة من أبناء المملكة

محافظ الزلفي يترأس الاجتماع التحضيري للاحتفال باليوم الوطني 91

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، اليوم، اجتماع لجنة الاحتفالات والمناسبات تحضيرًا للاحتفال باليوم الوطني 91، وذلك بحضور وكيل المحافظة سعود بن معجب العجالين.

استهل الاجتماع محافظ الزلفي بكلمة رحب بها بالجميع، وأكد على ما تمثله هذه المناسبة الوطنية السنوية في وجدان كل مواطن ومواطنة من أبناء هذا الوطن المعطاء من حب وولاء.

بعد ذلك جرت مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال, إضافة إلى جملة من المقترحات وبرامج القطاعات الحكومية المختلفة في هذه المناسبة مع التشديد على الالتزام بالاحترازات الوقائية وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية المنصوص عليها من قبل الجهات الصحية حفاظًا على سلامة الجميع.

وفي نهاية الاجتماع صدرت بعض التوجيهات والقرارات اللازمة لتظهر هذه المناسبة الوطنية بالصورة التي يتطلع لها الجميع.اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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