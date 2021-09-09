أخبار عاجلة

«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية -
نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس» -
مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون -
سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون -
الحكومة اللبنانية الجديدة تصادق على مقترح استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي -
رئيس الحكومة الجزائرية: استعادة ثقة الجزائريين ومكافحة الفساد على رأس الأولويات -
دراسة جديدة تحذر من خطر الإخوان في فرنسا -
التعاون يواصل محاولات ضم بدر بانون -
"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 -
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ المنوفية ناعيًا محمود العربي: نموذج مشرف للعطاء وحب الناس

Print
محافظ المنوفية ناعيًا محمود العربي: نموذج مشرف للعطاء وحب الناس محافظ المنوفية ناعيًا محمود العربي: نموذج مشرف للعطاء وحب الناس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية وأحد أبناء محافظة المنوفية المخلصين، والذى وافاة المنية اليوم، سائلا الله عزوجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنة الفردوس الأعلى.

وأعرب محافظ المنوفية عن عظيم حزنه وأساه لوفاة أحد أهم رواد الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان نموزجا مشرفًا للعطاء وحب الناس وكان محل تقدير كل المصريين، مؤكدا على أنه رحل جسدا وسيبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجًا فريدًا تقتدى به الأجيال القادمة، وستبقى أعمالة الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

ومن المقرر تأدية صلاة الجنازة غدا وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة بمركز أشمون.

جدير بالذكر ان الحاج محمود العربى ولد عام 1932 من أسره ريفية بقرية «أبورقبة» بمركز أشمون، توفى والدة وهو في سن صغير، وإنتقل بعدها إلى القاهرة لتبدأ رحلتة المشرفة في مجال التجارة والصناعة والتى بدأت في عمر العاشرة، حيث نجح في تأسيس مجموعة العربى والتى تعد مركزا رئيسيا للتصنيع بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية

«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية

نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس»

نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس»

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون

سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون