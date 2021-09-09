محافظ المنوفية ناعيًا محمود العربي: نموذج مشرف للعطاء وحب الناس

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نعى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، وفاة الحاج محمود العربي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى ورجل الصناعة الوطنية وأحد أبناء محافظة المنوفية المخلصين، والذى وافاة المنية اليوم، سائلا الله عزوجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة وأن يسكنة الفردوس الأعلى.

وأعرب محافظ المنوفية عن عظيم حزنه وأساه لوفاة أحد أهم رواد الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان نموزجا مشرفًا للعطاء وحب الناس وكان محل تقدير كل المصريين، مؤكدا على أنه رحل جسدا وسيبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجًا فريدًا تقتدى به الأجيال القادمة، وستبقى أعمالة الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

ومن المقرر تأدية صلاة الجنازة غدا وذلك بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة بمركز أشمون.

جدير بالذكر ان الحاج محمود العربى ولد عام 1932 من أسره ريفية بقرية «أبورقبة» بمركز أشمون، توفى والدة وهو في سن صغير، وإنتقل بعدها إلى القاهرة لتبدأ رحلتة المشرفة في مجال التجارة والصناعة والتى بدأت في عمر العاشرة، حيث نجح في تأسيس مجموعة العربى والتى تعد مركزا رئيسيا للتصنيع بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.