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من يخلف أوباميانج في هجوم الآرسنال؟.. مهاجم عربي يظهر في الصورة

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من يخلف أوباميانج في هجوم الآرسنال؟.. مهاجم عربي يظهر في الصورة من يخلف أوباميانج في هجوم الآرسنال؟.. مهاجم عربي يظهر في الصورة

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن أرسنال المتعثر في الدوري الإنجليزي، حدد اللاعب الذي يمكنه خلافة مهاجمه الجابوني بيير إيميريك أوباميانج كهداف لـ«الغانر».

ونقلت صحيفة «ذا صن»، أن أرسنال يرغب في التعاقد مع مهاجم إشبيلية والمنتخب المغربي يوسف النصيري.

وذكرت الصحيفة، أن أرسنال قد يجد منافسة من قبل وست هام يونايتد، لضم النصيري، علما بأن اسم الدولي المغربي ارتبط أيضا بفريق ميلان في فترة الانتقالات الصفية الماضية.

وبزغ نجم النصيري البالغ من العمر 24 عاما، في الدوري الإسباني، منذ انضمامه إلى إشبيلية قادما من ليجانيس في يناير 2020.

وسجل النصيري، 24 هدفا في 52 مباراة خاضها مع الفريق الأندلسي في جميع المسابقات في الموسم الماضي.

كما أحرز النجم المغربي حتى الآن هدفين في 3 مباريات بالدوري الإسباني في الموسم الجاري.

ومن المتوقع أن يبحث أرسنال في العام المقبل عن مهاجم يمكنه أن يحل مكان أوباميانغ، لا سيما أن الأخير سيتبقى في عقده عام واحد بنهاية الموسم الحالي.

ويأمل النادي اللندني في التخلي عن نجمه الغابوني بمقابل مادي جيد بدلا من رحيله مجانا في العام التالي.

المصرى اليوم

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