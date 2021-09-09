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استشاري: صعوبة التنفس أحد أعراض السمنة المفرطة

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استشاري: صعوبة التنفس أحد أعراض السمنة المفرطة استشاري: صعوبة التنفس أحد أعراض السمنة المفرطة

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قال الدكتور كريم صبري، استشاري جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، إن عمليات إصلاح الجراحات الفاشلة لعلاج السمنة في حاجة للجلوس مدة أكبر في المستشفى، للإطمئنان على الحالة الصحية للمريض، معقبًا: «مريض السمنة يجلس يوم إضافي، والعملية في الاعادة قد تستغرق وقت أكثر من نصف ساعة».

وتابع «صبري»، خلال لقائه مع الإعلاميين ممدوح الشناوي، ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، ان السمنة المفرطة قد تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية مثل صعوبة التنفس، وخفض الوزن يزيل هذه المشكلة، ويؤدي إلى ممارسة الحياة بشكل أفضل.

ولفت إلى أن تكميم المعدة من العمليات التي تجرى في كل الاعمار، وتجرى من خلال دباسات ذكية تقوم بترجمة سمك المعدة، القيام بالإجراء المناسب، مشيرة إلى ان التكميم من العمليات الآمنة والفاعلة في انقاص الوزن، خاصة إذا أجريت في مكان متخصص لإجراء العملية.

المصرى اليوم

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