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عقب لقاء سعيّد والدبيبة: التأكيد على ضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش

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عقب لقاء سعيّد والدبيبة: التأكيد على ضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش عقب لقاء سعيّد والدبيبة: التأكيد على ضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس بقصر قرطاج، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

ومثّل هذا اللقاء فرصة لاستعراض وشائج الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المثمر بين تونس وليبيا في شتى المجالات، وتجديد التأكيد على وحدة المصير وتلازم التنمية والاستقرار والأمن في البلدين، وضرورة النأي بالعلاقات الثنائية عن كل محاولات التشويش من أجل مستقبل أفضل للشعبين الشقيقين وفق تصور جديد.

كما تم الاتفاق وفق بلاغ أصدرته ررئاسة الجمهورية على استحثاث الهياكل المعنية في البلدين لخطاها من أجل بلوغ حلول مشتركة لبعض المسائل والصعوبات المتعلّقة بالصحّة وحركة تنقل الأشخاص والبضائع في المعابر والديون المتخلدة ومساهمة المؤسسات التونسية في جهود إعادة الإعمار في ليبيا، فضلا عن تكثيف التنسيق وتبادل المعلومات لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي لكل محاولات استهداف وحدة واستقرار البلدين والمنطقة.

المصرى اليوم

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