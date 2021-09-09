حريق غابات ضخم في جنوب إسبانيا يجبر 800 على الفرار

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت سلطات محلية في إسبانيا اليوم الخميس إن حريق غابات أجبر نحو 800 شخص في منتجع إستبونا جنوب البلاد على إخلاء المنطقة.

وذكرت خدمات الطوارئ أن الحريق شب أمس الأربعاء في حوالي الساعة 9.30 مساء بالتوقيت المحلي وأتى منذ ذلك الحين على نحو خمسة آلاف فدان من الغابات الكثيفة.

وأضافت السلطات أنه تم إجلاء 779 شخصا من أربع تجمعات سكنية في منتجع إستبونا وهو مقصد سياحي شهير للسائحين البريطانيين ومن مجمع سكني في منطقة بينافيس المجاورة.

وقالت الحكومة المحلية في أندلسية في بيان إن نحو 200 من رجال الإطفاء ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وأجبر الحريق السلطات على إغلاق العديد من الطرق، بما في ذلك جزء من طريق إيه.بي-7 السريع بجوار ساحل البحر المتوسط.