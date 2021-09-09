زيادة الوزن والإصابة بـ«السكري» أو الوفاة..خبراء يكشفون خطورة الوجبات السريعة

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يحذر الأطباء يوم تلو الأخر من خطورة الوجبات السريعة، على صحة الجسم وما قد يسببه من زيادة في الوزن، أو الإصابة بمرض السكري فيما ذهب أخرون لأبعد من ذلك انه قد يسبب للوفاة أحياناً.

وتعزز الوجبات السريعة من الشعور بالمتعة والرضا عن طريق تحللها بسرعة في الفم وسهولة مضغها، ويحفز المزيج المثالي من السكر والملح والدهون من الشعور بالإدمان وزيادة الرغبة بالمزيد وعدم الاكتفاء، لكن الوجبات السريعة تسبب ضررا للصحة العامة، وتعرض الجسم للسمنة المفرطة، وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري، كما أنها ضارة بصحة الأسنان، وتُسبب الاكتئاب.

تتميز الوجبات السريعة بالسرعة أثناء الطهي والتقديم والهضم، كما أنها تحتوي على كميات كبيرة من الملح والسكر والكربوهيدرات المكررة المشبعة أو الدهون المتحولة التي تعرض الجسم للخطر جزءا تلو الآخر، كما ذكر موقع «أونلي ماي هيلث».

أشار الباحثون إلى السرعة التي يتم بها هضم الوجبات السريعة مما يتسبب بارتفاع مفاجئ في مستوى الجلوكوز في الدم يجبر البنكرياس على ضخ المزيد من الأنسولين، ويعرض الجسم للإصابة بمرض السكري، كما يعرضه لكميات زائدة من الطاقة التي يتم تخزينها في الجسم على شكل دهون وبالتالي ترفع من خطر السمنة الزائدة والخمول والكسل، بحسب ما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

ويواجه المدمنون على الوجبات الجاهزة والأطعمة السريعة خطر التعرض لتحطم مفاجئ في الطاقة، فكما يرتفع معدل السكر في الدم فجأة قد ينخفض فجأة، لتنهار بذلك طاقة الفرد وقدرته على التحمل، ليبدأ عندها الاحساس بالجوع والتقلبات المزاجية التي تتلخص بالغضب والانزعاج.

ويرى الباحثون أنه على الرغم من الهضم السريع لهذه الوجبات إلا أن الدهون تتركز في الأمعاء مسببة العديد من المشاكل مثل سوء الهضم والانتفاخ، بالإضافة إلى أن غنى هذه الأطعمة بالصوديوم يسبب احتباس السوائل في الجسم ويؤذي الكلى.

كما أن هذه الأطعمة غنية بالملح، مما يؤدي إلى احتباس السوائل.

يذكر أن تلك ليست الدراسة الوحية في هذا المجال، وقبل شهر قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير التغذية العلاجية، إن القهوة الخضراء تُقلل السعرات الحرارية داخل جسم الإنسان، وتزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير، بدون بذل أي نوع من المجهود، كما أنها تلعب دورًا هامًا في ضبط ضغط الدم

وتابع «غزالي»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن خلاصة القهوة الخضراء تؤدي إلى خفض الوزن بمعدل يترواح ما بين 8 لـ12 كيلو بدون أي نوع من الحرمان، وبدون أي قسوة على مريض السمنة.

وشدد على ضرورة العمل على منع الوجبات السريعة، خاصة وأنها تعد سريعًا وتحتوي على زيوت مهدرجة، وسعرات حرارية كبيرة، وهذا يزيد من معدل السمنة إلى حد كبير.

من جانبها قالت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقاً، إن هناك أنماطا وعادات حياتية جديدة، حيث اتجه بعض الشباب إلى أسلوب غذائي جديد، إلى مطاعم الوجبات السريعة الـ«تيك أواي»، وهجرت الأسرة طعام البيت الأكثر فائدة؛ للتمتع بأكلات المطاعم الأقل فائدة، والأكثر ضررًا لصحة الإنسان، واستبدلوا الجو الأسري المليء بالدفء والمحبة بجو الغربة والانشغال.

وتابعت «بكري»، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج «صحتك بالدنيا»، المذاع على قناة «cbc»، الشهر الماضي، أن انتشار مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة في مجتمعاتنا العربية أدى إلى ارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات؛ حيث تُقدر نسبة البدانة في مصر بحوالي 50% بين النساء والرجال.

وتابعت: «أدى انتشار مطاعم الوجبات السريعة والجاهزة في مجتمعاتنا العربية إلى ارتفاع نسبة البدانة في تلك المجتمعات؛ حيث تقدر نسبة البدانة في مصر بحوالي 50% بين النساء والرجال، محذرة من تناول الوجبات السريعة، قائلة: الوجبات السريعة لا تقل في ضررها عن الأضرار الصحية للتدخين، بل قد تزيد من فرص الإصابة بالأمراض المختلفة وممكن أن تؤدي إلى الموت.