«سينوفاك» الصينية تجرب لقاحها المضاد لكورونا على أطفال في جنوب إفريقيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة «سينوفاك» الصينية وشريكتها في جنوب إفريقيا «نومولاكس» أن الشركة الصينية ستباشر تجريبيا تطعيم اليافعين في جنوب إفريقيا بلقاح «كورونافاك» ضد كورونا، بإطار دراسة عالمية.

وأوضحت الشركتان أن التجارب ستقيم فاعلية «كورونافاك» ومدى تحصينه وسلامته على الأطفال والمراهقين من سن سبع سنوات وإلى 17 سنة.

وأضافتا أن التجارب العالمية ستشمل 14 ألف مشارك من تشيلي والفلبين وماليزيا وكينيا وبينهم ألفان من جنوب أفريقيا.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا إنها تدرس استخدام لقاح «كورونافاك» في حملة تطعيماتها إلى جانب لقاحات «فايزر» و«جونسون آند جونسون».