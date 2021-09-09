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محافظ المنوفية الأسبق ينعى محمود العربي : صاحب فضل تعمير منطقة قويسنا الصناعية

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محافظ المنوفية الأسبق ينعى محمود العربي : صاحب فضل تعمير منطقة قويسنا الصناعية محافظ المنوفية الأسبق ينعى محمود العربي : صاحب فضل تعمير منطقة قويسنا الصناعية

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نعى المستشار عدلي حسين محافظ المنوفية والقليوبية، الأسبق، رجل الصناعة الحاج محمود العربي الشهير بشهبندر التجار، الذي وافته المنية مساء الخميس، مؤكدا أنه كان صاحب الفضل في تعمير منطقة مبارك الصناعية بقويسنا وقت أن كان يشغل منصب محافظ المنوفية.

وقال «حسين»، عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك، «رحم الله رجل الأعمال محمود العربى رحمة واسعة، صاحب السيرة الطيبة، وأول من أتانى لتعمير منطقة مبارك الصناعية بقويسنا فأصبحت بفضل وجوده وهمته من أفضل المناطق الصناعية فى »

وتابع: عزائى لأسرته ولذويه بمحافظة المنوفية ولجميع العاملين بمواقعه.

وأعلنت أسرة الراحل رحيل صاحب ومؤسس مجموعة العربي الصناعية مساء الخميس، على أن يتم تشييع جثمانه غدا من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة بالمنوفية.

المصرى اليوم

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