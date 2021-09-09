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رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية محافظة الشرقية بعيدها القومي

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رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية محافظة الشرقية بعيدها القومي رئيس جامعة الزقازيق يشارك في احتفالية محافظة الشرقية بعيدها القومي

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شارك الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الخميس، في فعاليات احتفالية محافظة الشرقية بالعيد القومي للمحافظة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق، وذلك برعاية وحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور أحمد عبدالمعطي، والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وهنأ الدكتور عثمان شعلان، الدكتورممدوح غراب محافظ الشرقية، وأبناء المحافظة بهذه المناسبة والتي تقام في التاسع من سبتمبر من كل عام، إحياءاً لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنة التابعة لرئاسة مركز الزقازيق، أمام الخديوي توفيق مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على أبناء المحافظة ومصرنا الحبيبة الأمن والسلام والتقدم والرقي، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية .

وفي كلمته استعرض محافظ الشرقية موجزاً لما بذل من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف الدولة في التنمية والإستقرار والرخاء، وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات بالمحافظة، لتقديم وضمان حياة أفضل للمواطنين.

وتضمنت الاحتفالية طابور عرض لحملة الأعلام لجمهورية العربية ،ومحافظة الشرقية، وعلم مديرية الشباب والرياضة، كما تضمنت عرض تابلوه فني للمبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى فقرات فنية وعروضاً للفنون الشعبية والتنورة ،وفقرات غنائية وفنية لذوي القدرات والهمم ،وعرضا للطلائع والألعاب النارية، وعرضاً للاعبي الكاراتية بمديرية الشباب والرياضة.

المصرى اليوم

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