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خالد الجندي: الانفجار السكاني والمتسولون نوع من الإرهاب

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خالد الجندي: الانفجار السكاني والمتسولون نوع من الإرهاب خالد الجندي: الانفجار السكاني والمتسولون نوع من الإرهاب

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك وجوه ارهاب أخرى في المجتمع، منها الانفجار السكانى الذي يهدد بتدمير كل ما حدث في من تنمية ومشروعات عمرانية، وهذا يعتبر إرهاب حقيقى يلتهم الأخضر واليابس.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «»، اليوم الخميس: «النهارده لما تقولك رايك يتم اتهامك في دينك وعرضك، ده إرهاب، ولما توضح للناس معلومات دينية تنقذ بها الناس والاعراض، تتهم بنشر الارهاب، ده يعتبر ارهاب، لما تطالب بتقنين وضع السايس تواجه بالنقد، ده نوع من الارهاب، السويس اللى بياخد منك فلوس دون وجه حق ده ارهاب، التسول ده ارهاب، انزل أي شارع شوف هتتعرض لايه منهم».

المصرى اليوم

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