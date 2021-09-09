أسامة الأزهري ناعيا محمود العربي: صاحب الكثير من الأعمال الخيرية

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نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف، بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمود العربي ، شهبندر التجار وأحد رواد التجارة والصناعة المصرية.

وقال الأزهري في بيان له : بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.

الفقيد ولد عام 1932 وتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا وأسس الحاج محمود العربي المعروف بلقب شهبندر التجار إذ أحب هذا اللقب مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية، وتقام الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية .