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تقرير: الحرس الثوري الإيراني يهاجم متمردين أكرادا في كردستان العراق

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تقرير: الحرس الثوري الإيراني يهاجم متمردين أكرادا في كردستان العراق تقرير: الحرس الثوري الإيراني يهاجم متمردين أكرادا في كردستان العراق

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ذكرت إذاعة جمهورية إيران الإسلامية الحكومية أن الحرس الثوري استخدم اليوم الخميس المدفعية والطائرات المسيرة لمهاجمة مسلحين أكراد في إقليم كردستان بشمال العراق.

نقلت الإذاعة عن الحرس الثوري قوله عن أحدث هجوم على المتمردين الذين يتخذون من العراق مقرا لهم «دُمر في هذه العملية المقر الرئيسي لأولئك الذين يتآمرون على الأمن القومي الإيراني».

وتقع اشتباكات متكررة في المنطقة الحدودية النائية والجبلية بين قوات الأمن الإيرانية وجماعات كردية إيرانية معارضة لحكومة طهران، مثل حزب الحياة الحرة لكردستان، المرتبط بحزب العمال الكردستاني في تركيا، والحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني.

وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية أن البريجادير جنرال محمد باكبور قائد القوات البرية للحرس الثوري قال يوم الإثنين إن إيران تستعد للرد على المسلحين المتمركزين عبر الحدود وحث المدنيين هناك على «الابتعاد عن مقار الإرهابيين لتجنب التعرض لأذى».

المصرى اليوم

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