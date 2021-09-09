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انتهاء المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية

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انتهاء المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية انتهاء المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الإنجليزية بالمرحلة الابتدائية

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انتهت المبادرة المجانية لتنمية مهارات اللغة الانجليزية Enjoy English بمدارس المرحلة الابتدائية، والتي نظمها توجيه اللغة الانجليزية برعاية وكيل الوزارة حمزة أمين رضوان، وباشراف الموجه العام للغة الانجليزية حاتم أيوب.

وبحسب بيان، الخميس، جرى تنفيذ المبادرة بمدارس المرحلة الابتدائية طوال هذا الأسبوع لرفع مستويات الطلاب في مادة اللغة الإنجليزية، حيث جرى التركيز على 3 مهارات أساسية، وهى: المحادثة باللغة الانجليزية، النطق الصحيح للكلمات، وقواعد اللغة الإنجليزية .

وذكر أنه سيتم استكمال تنفيذ المبادرة بمدارس المرحلة الاعدادية خلال الأسبوع المقبل اعتبارًا من 12 سبتمبر حتى 16 سبتمبر الجاري، على أن تستكمل بمدارس المرحلة الثانوية خلال الأسبوع التالى اعتبارًا من ١9 سبتمبر حتى 23 سبتمبر الجاري.

المصرى اليوم

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