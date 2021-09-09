من مسجده بمسقط رأسه بالمنوفية.. تعرف على موعد تشييع جنازة الحاج محمود العربي

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أعلن أبناء الراحل الحاج محمود العربي، رجل الصناعة شهبندر التجار، تشييع جثمان الفقيد غدا بعد صلاة الجمعة، من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة بالمنوفية.

واصدرت مجموعة العربي الصناعية، التي أسسها الراحل، بيانا نعت فيه الراحل جاء فيه «بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج / محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية ابورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله.

لقد كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي

ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.

إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.