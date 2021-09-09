أخبار عاجلة

"فيفا" يعلن: المنتخب السعودي يتقدم 5 مراتب .. ويحتل المركز الـ 56 -
بالفيديو.. تجربة تكشف عدم التزام تطبيقات التوصيل بشروط التسليم الصحي -
انطلاق بطولة السيدات الثانية للكاراتيه.. غدًا الجمعة بمدينة جدة -
الأردن تسجل 904 إصابات جديدة بكورونا و12 حالة وفاة -
"الرضيمان": ولي العهد قال كلمته في الإرهاب فاجتثّه من جذوره ومصادره -
واتسآب تختبر تقنية جديدة ستجعلها مرجعية رئيسية للمستخدمين -
في يوم واحد.. فلسطين تسجل 2501 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة -
"الأمن" البيئي يوقف 4 أشخاص أشعلوا نارًا في غير الأماكن المخصصة لها -
"العاصمي": برنامج "القدرات البشرية" يؤكّد اهتمام ولي العهد بالتعليم -
"نسيب": البنوك بعيدة عن المرحلة.. وتتعالى على المواطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

من مسجده بمسقط رأسه بالمنوفية.. تعرف على موعد تشييع جنازة الحاج محمود العربي

Print
من مسجده بمسقط رأسه بالمنوفية.. تعرف على موعد تشييع جنازة الحاج محمود العربي من مسجده بمسقط رأسه بالمنوفية.. تعرف على موعد تشييع جنازة الحاج محمود العربي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أبناء الراحل الحاج محمود العربي، رجل الصناعة شهبندر التجار، تشييع جثمان الفقيد غدا بعد صلاة الجمعة، من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة بالمنوفية.

واصدرت مجموعة العربي الصناعية، التي أسسها الراحل، بيانا نعت فيه الراحل جاء فيه «بسم الله الرحمن الرحيم

﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۝ وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ صدق الله العظيم

بقلوب مؤمنة بالله وراضية بقضائه وقدره، ننعى بمزيد من الحزن والأسى وفاة المغفور له الحاج / محمود العربي رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي و رجل الصناعة الوطنية وشهبندر التجار، والذى وافته المنية اليوم وستشيع الجنازة غدا بعد صلاة الجمعة بمسجد العربي بقرية ابورقبة مركز أشمون محافظة المنوفية، وسنوافيكم بموعد ومكان العزاء في وقت لاحق بإذن الله.

لقد كان نموذجًا مشرفا للعطاء وحب الناس، وكان رحمه الله محل تقدير واحترام كل المصريين، وكان لنا نعم الأب والقائد الراشد الذي

ستبقى سيرته العطرة وريادته في مجال التجارة والصناعة نموذجا فريدا تقتدي به الأجيال القادمة ، وستبقى أعماله الخيرية والإنسانية حاضرة في الوجدان.

نسأل الله العلي القدير أن يتغمد المغفور له بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى ويجزيه بالإحسان إحسانًا، وأن ينزله منزلًا مباركا والله خير المنزلين.

إنا لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شئ عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية

«تقليد العملات الوطنية» ..«الداخلية»: ضبط شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً بالإسكندرية

نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس»

نادين تكشف كواليس وأسرار اعتزالها و عودتها مرة أخرى للفن في «واحد من الناس»

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي لحماية طبقة الأوزون

سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون

سقوط 3 موظفين بتهمة التواطؤ مع سيدة و9 اخرين لاستخراج تراخيص بناء بالمخالفة للقانون