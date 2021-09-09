ثقافة السويس تناقش «خطورة وأضرار خِتان الإناث»

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، حيث عقد بيت ثقافة العمدة بالقطاع الريفي محاضرة توعوية بعنوان «خطورة وأضرار خِتان الإناث»، حاضرتها فادية الصديق، أوضحت فيها أن التخلص من جريمة الختان أصبح هدفاً تسعى إليه كل المؤسسات الصحية لحماية الفتيات من خطرها، والذى يصل في بعض الأحيان إلى الوفاة، وتظهر هذه المساعى من خلال قانون حظر الختان الجديد والذى يعمل على تغليظ عقوبة إجراء جريمة ختان الإناث، فالختان هو تشويه وليس إصلاحاً لجسد المرأة، لما تتضمنه من قطع للأعضاء التناسلية السليمة، وما ينتج عنه من أنسجة ليفية وأورام وهذا يسبب إعاقات مختلفة في الوظائف الحيوية للأعضاء التناسلية مدى الحياة.

أكدت فادية من جهة أخرى بأنهُ تبين أن القيام بختان الإناث يرتبط بعوامل معينة سلبية، مثل مستوى التعليم الخاص بالفتاة بالذات بين المدن والقرى، حيث يزداد الأمر في القرى ويقل في المدن، المستوى التعليمي الخاص بكل من الأب والأم، وبالتالي من المهم القيام بخطوات توعوية جذرية حول ختان البنات، للحد والقضاء على ظاهرة ختان البنات لما لها من تداعيات خطيرة على صحة الإناث، وانتهاك لحقوقهن.