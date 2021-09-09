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يواصل الانخفاض.. الذهب في صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

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يواصل الانخفاض.. أسعار الذهب في مصر صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 يواصل الانخفاض.. الذهب في صباح اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021

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واصل سعر الذهب، صباح الخميس، 9 سبتمبر 2021، تراجعه اليومى بشكل طفيف متأثرا باعلان جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن وفيات كورونا بالولايات المتحدة تجاوز 650 الف اعتبارا من 8 سبتمبر، وفى انخفضت أسعار الذهب في محلات الصاغة متأثرة بالانخفاض العالمى ولكنها لم تفقد الكثير خلال الساعات الأخيرة حيث فقد الذهب نحو 2 جنيها في الجرام بعدما فقد نحو 6 جنيهات يوم الثلاثاء ليرتفع قيمة الانخفاض إلى 8 جنيهات في الجرام الواحد .

وتقدم «المصرى اليوم»، خدمة أسعار الذهب بشكل يومى سواء محليا وعالميا للتيسير على المواطنين والمستثمرين في معرفة الأسعار المتداولة سواء في مصر أو في البورصة العالمية :

أعلنت شعبة الذهب في مصر، صباح اليوم، أسعار الذهب في سوق الصاغة، حيث بلغ سعر الذهب عيار 24 قيراطا 894 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر 782 جنيها، وسعر الذهب عيار 18 قيراطا 670 جنيها بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر وتتراوح ما بين 30 إلى 70 جنيها حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب مابين 6256 جنيها.

انخفضت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، في البورصة العالمية بسبب قوة الدولار ومخاوف انتشار قيروس كورونا وزيادة الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وتراجعت العقود الىجلة للذهب خلال الدورة الأسوية بنسبة 0.19% صباح اليوم وتم التداول عند 1790.05 دولارا، وقد يجد الذهب نقاط الدعم على 1783.10 دولارا، والمقاومة على 1833.50 دولارا، ولم تتأثرت أسعار الذهب، بمؤشر الدولار والذى انخفض اليوم بنسبة 0.06 %، رغم أن الذهب يرتبط بعلاقة عكسية مع الدولار.

وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 791.17 جنيها، وسجلت الأوقية، «الأونصة»، 1،789.62 $ .

تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021

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انخفاض محلى بهذه القيمة.. أسعار الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021

المصرى اليوم

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